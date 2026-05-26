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O acidente ocorreu por volta das 8h15 locais, numa passagem de nível em Vierhuizen, na zona de Buggenhout. As circunstâncias da colisão ainda estão a ser investigadas, mas os primeiros relatos indicam que o semáforo estaria vermelho e a cancela fechada no momento do embate.

De acordo com a VTR, no miniautocarro seguiam nove pessoas, o motorista, um acompanhante e sete crianças em idade escolar. As autoridades não avançaram, para já, com o número exato de feridos nem com a gravidade dos mesmos.

Num comentário na rede social X, o ministro do Interior manifestou “profunda tristeza” pelo acidente e afirmou que os seus pensamentos estão com as vítimas e respetivas famílias, desejando “muita força aos feridos”.

As operações de socorro foram rapidamente mobilizadas para o local, estando a zona encerrada ao trânsito enquanto decorrem as investigações sobre as causas do acidente.

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