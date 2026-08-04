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Um autocarro dos Transportes Urbanos de Tomar embateu contra a fachada do Hospital de Tomar, junto à porta principal de entrada da unidade de saúde.

Entre os feridos encontra-se o condutor do autocarro, que apresenta apenas ferimentos ligeiros. Há ainda duas mulheres com ferimentos graves e uma vítima mortal, também do sexo feminino.

Todas as vítimas receberam assistência médica inicial no interior do Hospital de Tomar e foram posteriormente transferidas para hospitais em Lisboa.

Os Bombeiros Sapadores de Tomar confirmaram ao 24notícias que as operações no local ainda estão a decorrer. O alerta foi dado às 13h43.

As autoridades estão agora a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.

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