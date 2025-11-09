Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um autocarro ficou totalmente destruído por um incêndio ao início da tarde deste domingo, em Requião, no concelho de Famalicão.

O fogo deflagrou na Estrada Nacional 206, que liga Famalicão a Guimarães, por razões que ainda estão a ser investigadas pelas autoridades, avança o jornal O Minho. De acordo com fonte da Proteção Civil do Ave, não há registo de feridos, já que o veículo seguia apenas com o motorista no momento em que começou a arder.

O alerta foi dado às 14h20, mobilizando os Bombeiros de Famalicão e os Bombeiros Famalicenses. O Destacamento de Trânsito da GNR registou a ocorrência.

O autocarro acabou por ficar completamente consumido pelas chamas.

