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Segundo a CNN, o incidente ocorreu na A8, na zona de Montachique. A Rede Expressos indicou que os passageiros que seguiam no autocarro foram encaminhados para outras viaturas, assim, como as bagagens.

O alerta foi dado pelas 16h08. Às 17h10 ainda estavam no local 19 bombeiros, apoiados por sete viaturas.

Não há registo de feridos e ainda não se sabe o que causou o incêndio no autocarro.

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