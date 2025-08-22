"Neste momento, temos várias mortes, vários encarceramentos e vários feridos", disse o polícia James O'Callahan, porta-voz da polícia do estado de Nova Iorque, citado pela Associated Press (AP).

"Há vários feridos graves e, como acaba de ser anunciado pela polícia do estado de Nova Iorque, várias mortes", corroborou o superintendente do condado de Erie, Mark Poloncarz, na rede social X.

O autocarro transportava cerca de 50 pessoas, que foram projetadas para o exterior quando as janelas se estilhaçaram.

A governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, escreveu na rede X que foi informada sobre "o trágico acidente com o autocarro de turismo" e que o seu gabinete estava a trabalhar com a polícia e as autoridades locais.

O serviço de transporte médico aéreo Mercy Flight informou que os seus três helicópteros transportavam pessoas do local do acidente para hospitais da região.

Não houve informações oficiais sobre quantas pessoas ficaram feridas, embora o Erie County Medical Center, um hospital de Buffalo conhecido como ECMC, tenha informado que havia pelo menos oito pacientes. Três outros helicópteros de outros serviços estavam a ser chamados ao local, bem como ambulâncias de várias agências locais, disse a presidente da Mercy Flight, Margaret Ferrentino.

A Autoridade Rodoviária do Estado de Nova Iorque informou que um longo troço da autoestrada foi encerrado em ambas as direções e que os condutores estavam a ser aconselhados a evitar a zona.