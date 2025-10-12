Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O que está a acontecer nesta noite eleitoral?

22h55: Cafôfo anuncia demissão

O presidente do PS/Madeira anunciou esta noite a demissão.

22h51: Um regresso à câmara de Gaia

Luís Filipe Menezes, candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL, diz-se "muito feliz" por regressar à liderança da câmara de Gaia.

"Não vai ficar em claro mostrar aos gaienses com toda a clareza o retrato dos últimos 12 anos com auditorias a todas as áreas do município", prometeu.

22h35: Lourinhã com mudança

O PSD/CDS-PP ganhou na Lourinhã, que era PS desde 1976.

Orlando Carvalho é o novo presidente da câmara da Lourinhã

22h21: Quantos presidentes por partido?

PS: 30

PSD: 56

Chega: 2

PCP: 5

CDS: 3

JPP: 1

22h12: Chega ganha Montijo

Mais uma câmara municipal para o Chega.

21h52: É oficial, Chega tem a sua primeira câmara municipal

O Chega vence na Madeira, na câmara de São Vicente.

José Carlos Gonçalves é o novo presidente desta autarquia madeirense.

21h46: Mais uma troca

O PS ganhou esta noite a câmara de Monforte à CDU.

Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho foi eleito presidente.

21h26: Ponta do Sol troca de cores

A primeira troca de partidos da noite acontece na Ponta do Sol, na Madeira. Rui Marques Luís recupera a autarquia para os sociais-democratas, depois de anteriormente a vitória ter sido do PS.

21h17: CDS-PP também com um autarca

Márcio Fernandes é o novo presidente da Câmara de Santana, na Madeira.

21h09: PCP com primeiro presidente

A câmara de Avis continua à esquerda, com Manuel Maria Libério Coelho como presidente.

20h54: PSD já tem sete presidentes, PS quatro

PSD: Terras de Bouro, Oleiros, Vila de Rei, Pampilhosa da Serra, Sardoal, Boticas e Sernancelhe

PS: Alcoutim, Castanheira de Pêra, Gavião e Parede de Coura

20h48: André Ventura diz que Chega vai ter vitórias em câmaras municipais

O líder do Chega diz que ao fim da noite é que surgem "as contas das câmaras grandes", mas garante vitórias.

Uma das câmaras com presidente do Chega é a de São Vicente, na Madeira.

"É uma grande vitória, para podermos demonstrar que podemos governar sem corrupção, sem amiguismos", realçou.

20h45: As eleições, segundo Insónias em Carvão

20h39: Estes municípios podem mudar tudo

Nesta noite eleitoral, não ficamos só entre Lisboa e Porto. Estaremos onde as eleições se decidem, selecionámos 14 municípios do país que são zonas-chave. Acompanhe aqui os resultados.

20h24: Este é o primeiro presidente de câmara eleito

Paulo César Laranjeira Luís, do PSD, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei (Castelo Branco).

20h20: Faro volta a ser PS ao fim de 16 anos

Os socialistas deverão recuperar a câmara de Faro. António Pina tem vantagem na corrida, segundo as primeiras projeções.

20h16: PS reage às sondagens

Filipe Santos Costa, do secretariado nacional do PS, diz que o partido "está de volta como grande partido nacional" e que há "indicadores muito positivos por todo o país.

Sobre Lisboa e Porto, Filipe Santos Costa diz que ainda não há dados suficientes para reações.

20h09: PSD já com quatro mandatos em câmaras municipais, PS com dois

A esta hora, o PSD conta com 33,26% dos votos e quatro mandatos. Já o PS tem 33,90% dos votos e dois mandatos atribuídos.

20h04: Resultados oficiais consultados aqui

Pode consultar os resultados oficiais no site da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna

20h00: Conhecidas as primeiras projeções

Os números divulgados ao início desta noite trazem ainda muitas dúvidas. Lisboa, Porto e Sintra ainda com empates.

Contudo, as sondagens apontam para uma ligeira vantagem para os candidatos PSD nestas três autarquias.

