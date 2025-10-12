Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O que está a acontecer nesta noite eleitoral?
22h55: Cafôfo anuncia demissão
O presidente do PS/Madeira anunciou esta noite a demissão.
22h51: Um regresso à câmara de Gaia
Luís Filipe Menezes, candidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL, diz-se "muito feliz" por regressar à liderança da câmara de Gaia.
"Não vai ficar em claro mostrar aos gaienses com toda a clareza o retrato dos últimos 12 anos com auditorias a todas as áreas do município", prometeu.
22h35: Lourinhã com mudança
O PSD/CDS-PP ganhou na Lourinhã, que era PS desde 1976.
Orlando Carvalho é o novo presidente da câmara da Lourinhã
22h21: Quantos presidentes por partido?
PS: 30
PSD: 56
Chega: 2
PCP: 5
CDS: 3
JPP: 1
22h12: Chega ganha Montijo
Mais uma câmara municipal para o Chega.
21h52: É oficial, Chega tem a sua primeira câmara municipal
O Chega vence na Madeira, na câmara de São Vicente.
José Carlos Gonçalves é o novo presidente desta autarquia madeirense.
21h46: Mais uma troca
O PS ganhou esta noite a câmara de Monforte à CDU.
Miguel Alexandre Ferreira Rasquinho foi eleito presidente.
21h26: Ponta do Sol troca de cores
A primeira troca de partidos da noite acontece na Ponta do Sol, na Madeira. Rui Marques Luís recupera a autarquia para os sociais-democratas, depois de anteriormente a vitória ter sido do PS.
21h17: CDS-PP também com um autarca
Márcio Fernandes é o novo presidente da Câmara de Santana, na Madeira.
21h09: PCP com primeiro presidente
A câmara de Avis continua à esquerda, com Manuel Maria Libério Coelho como presidente.
20h54: PSD já tem sete presidentes, PS quatro
PSD: Terras de Bouro, Oleiros, Vila de Rei, Pampilhosa da Serra, Sardoal, Boticas e Sernancelhe
PS: Alcoutim, Castanheira de Pêra, Gavião e Parede de Coura
20h48: André Ventura diz que Chega vai ter vitórias em câmaras municipais
O líder do Chega diz que ao fim da noite é que surgem "as contas das câmaras grandes", mas garante vitórias.
Uma das câmaras com presidente do Chega é a de São Vicente, na Madeira.
"É uma grande vitória, para podermos demonstrar que podemos governar sem corrupção, sem amiguismos", realçou.
20h45: As eleições, segundo Insónias em Carvão
20h39: Estes municípios podem mudar tudo
Nesta noite eleitoral, não ficamos só entre Lisboa e Porto. Estaremos onde as eleições se decidem, selecionámos 14 municípios do país que são zonas-chave. Acompanhe aqui os resultados.
20h24: Este é o primeiro presidente de câmara eleito
Paulo César Laranjeira Luís, do PSD, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei (Castelo Branco).
20h20: Faro volta a ser PS ao fim de 16 anos
Os socialistas deverão recuperar a câmara de Faro. António Pina tem vantagem na corrida, segundo as primeiras projeções.
20h16: PS reage às sondagens
Filipe Santos Costa, do secretariado nacional do PS, diz que o partido "está de volta como grande partido nacional" e que há "indicadores muito positivos por todo o país.
Sobre Lisboa e Porto, Filipe Santos Costa diz que ainda não há dados suficientes para reações.
20h09: PSD já com quatro mandatos em câmaras municipais, PS com dois
A esta hora, o PSD conta com 33,26% dos votos e quatro mandatos. Já o PS tem 33,90% dos votos e dois mandatos atribuídos.
20h04: Resultados oficiais consultados aqui
Pode consultar os resultados oficiais no site da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna
20h00: Conhecidas as primeiras projeções
Os números divulgados ao início desta noite trazem ainda muitas dúvidas. Lisboa, Porto e Sintra ainda com empates.
Contudo, as sondagens apontam para uma ligeira vantagem para os candidatos PSD nestas três autarquias.
__A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários