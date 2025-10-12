Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A afluência às urnas nestas autárquicas é de 43,42% até às 16h00, divulgou a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Este valor é superior ao registado há quatro anos.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nestas autárquicas, segundo os dados do recenseamento disponibilizados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

