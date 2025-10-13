Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

1 - Algueirão-Mem Martins, Sintra

68.649 habitantes

Eleito em 2021: Valter Antunes Januário (PS) (33,01%),em limite de mandatos

Nº Inscritos: 56.856 (49,39% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- PSD/IL/PAN: 33,60%

- PS/Livre:: 31,27%

- CHEGA: 24,38%

2 - União de Freguesias de Cascais e Estoril, Cascais

64.192 habitantes

Eleito em 2021: Pedro Morais Soares (CDS-PP, eleito em coligação com PSD), (55,53%), em limite de mandatos

Nº Inscritos: 53.056 (47,61% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- PSD/CDS: 33,35%

- Jonet: 19,92%

- CHEGA: 13,75%

3 - Freguesia de Odivelas, Odivelas,

59.586 habitantes

Eleito em 2021: Nuno Gaudêncio (PS), (46,96%)

Nº Inscritos: 50.146 (49,59% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- PS: 42,97%

- PSD/CDS: 20,42%

- CHEGA: 20,04%

4 - Freguesia de São Domingos de Rana, Cascais

59.238 habitantes

Eleito em 2021: Fernando Ferreira Marques (PSD), (50,38%)

Nº Inscritos: 50.708 (51,18% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- PSD/CDS: 33,71%

- PS: 20,28%

- CHEGA: 16,65%

5 - União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Oeiras

58.094 habitantes

Eleito em 2021: Madalena Castro, (independente, eleita pelo INOV25), (53,07%)

Nº Inscritos: 49.875 (56,26% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- INOV25: 61,66%

- PS/PAN: 10,62%

- CHEGA: 8,25%

6 - União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia

52.844 habitantes

Eleito em 2021: Alexandra Amaro (PS), (54,73%)

Nº Inscritos: 11.975 (58% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- PS: 37,99%

- PSD/CDS: 37,33%

- Chega: 10,39%

7 - Freguesia de São Sebastião, Setúbal

52.627 habitantes

Eleito em 2021: Luís Miguel de Matos (PCP, eleito pela CDU)

Nº Inscritos: 44.628 (46,53% de votantes)

Quem ganha em 2025:

-SET-V 25: 29,74 %

-PS: 28,32 %

-CH: 20,75 %

8 - União das Freguesias de Queluz e Belas, Sintra

52.414 habitantes

Eleito em 2021: Paula Alexandra Almeida da Cunha Alves (PS)

Em 2021 as freguesias estavam unidas, nestas eleições não.

Queluz

Nº Inscritos: 22.344 (42,19% de votantes)

Quem ganhou em 2021: PS (34,54%) - Queluz e Belas

Quem ganha em 2025:

- PS/Livre: 34,01%

- CHEGA: 25,92%

- PSD/IL/PAN: 25,69%

Belas

Nº Inscritos: 22.620 (53,17% de votantes)

Quem ganhou em 2021: PS (34,54%) - Queluz e Belas

Quem ganha em 2025:

- PSD/IL/PAN: 34,58%

- PS/L: 29,56%

- CHEGA: 25,22%

9 - Freguesia de Rio Tinto, Gondomar, (53,97%)

51.083 habitantes

Eleito em 2021: Nuno Fonseca (PS)

Nº Inscritos: 45.076 (50,87% de votantes)

Quem ganha em 2025:

PS: 39,25%

PSD/IL: 25,40%

CHEGA: 15,65%

10 - Freguesia de Corroios, Seixal

50.806 habitantes

Eleito em 2021: Hugo Constantino (CDU), (33,87%)

Nº Inscritos: 43.462 (52,43% de votantes)

Quem ganha em 2025:

- CDU: 28,89%

- PS/PAN: 26,07%

- CHEGA: 21,06%

- PSD/CDS: 14,32%