1 - Algueirão-Mem Martins, Sintra
68.649 habitantes
Eleito em 2021: Valter Antunes Januário (PS) (33,01%),em limite de mandatos
Nº Inscritos: 56.856 (49,39% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- PSD/IL/PAN: 33,60%
- PS/Livre:: 31,27%
- CHEGA: 24,38%
2 - União de Freguesias de Cascais e Estoril, Cascais
64.192 habitantes
Eleito em 2021: Pedro Morais Soares (CDS-PP, eleito em coligação com PSD), (55,53%), em limite de mandatos
Nº Inscritos: 53.056 (47,61% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- PSD/CDS: 33,35%
- Jonet: 19,92%
- CHEGA: 13,75%
3 - Freguesia de Odivelas, Odivelas,
59.586 habitantes
Eleito em 2021: Nuno Gaudêncio (PS), (46,96%)
Nº Inscritos: 50.146 (49,59% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- PS: 42,97%
- PSD/CDS: 20,42%
- CHEGA: 20,04%
4 - Freguesia de São Domingos de Rana, Cascais
59.238 habitantes
Eleito em 2021: Fernando Ferreira Marques (PSD), (50,38%)
Nº Inscritos: 50.708 (51,18% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- PSD/CDS: 33,71%
- PS: 20,28%
- CHEGA: 16,65%
5 - União de Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Oeiras
58.094 habitantes
Eleito em 2021: Madalena Castro, (independente, eleita pelo INOV25), (53,07%)
Nº Inscritos: 49.875 (56,26% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- INOV25: 61,66%
- PS/PAN: 10,62%
- CHEGA: 8,25%
6 - União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, Vila Nova de Gaia
52.844 habitantes
Eleito em 2021: Alexandra Amaro (PS), (54,73%)
Nº Inscritos: 11.975 (58% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- PS: 37,99%
- PSD/CDS: 37,33%
- Chega: 10,39%
7 - Freguesia de São Sebastião, Setúbal
52.627 habitantes
Eleito em 2021: Luís Miguel de Matos (PCP, eleito pela CDU)
Nº Inscritos: 44.628 (46,53% de votantes)
Quem ganha em 2025:
-SET-V 25: 29,74 %
-PS: 28,32 %
-CH: 20,75 %
8 - União das Freguesias de Queluz e Belas, Sintra
52.414 habitantes
Eleito em 2021: Paula Alexandra Almeida da Cunha Alves (PS)
Em 2021 as freguesias estavam unidas, nestas eleições não.
Queluz
Nº Inscritos: 22.344 (42,19% de votantes)
Quem ganhou em 2021: PS (34,54%) - Queluz e Belas
Quem ganha em 2025:
- PS/Livre: 34,01%
- CHEGA: 25,92%
- PSD/IL/PAN: 25,69%
Belas
Nº Inscritos: 22.620 (53,17% de votantes)
Quem ganhou em 2021: PS (34,54%) - Queluz e Belas
Quem ganha em 2025:
- PSD/IL/PAN: 34,58%
- PS/L: 29,56%
- CHEGA: 25,22%
9 - Freguesia de Rio Tinto, Gondomar, (53,97%)
51.083 habitantes
Eleito em 2021: Nuno Fonseca (PS)
Nº Inscritos: 45.076 (50,87% de votantes)
Quem ganha em 2025:
PS: 39,25%
PSD/IL: 25,40%
CHEGA: 15,65%
10 - Freguesia de Corroios, Seixal
50.806 habitantes
Eleito em 2021: Hugo Constantino (CDU), (33,87%)
Nº Inscritos: 43.462 (52,43% de votantes)
Quem ganha em 2025:
- CDU: 28,89%
- PS/PAN: 26,07%
- CHEGA: 21,06%
- PSD/CDS: 14,32%
