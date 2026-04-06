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Segundo o The Guardian, vários autarcas alemães apelam à proibição do uso noturno de corta-relvas robóticos em todo o país, com o objetivo de proteger ouriços-cacheiros e outros pequenos animais que se tornam mais ativos entre o anoitecer e a madrugada.

A preocupação surge na sequência de estudos recentes que destacam o perigo que as lâminas destes equipamentos representam para a fauna selvagem. Os ouriços, em particular, revelam-se especialmente vulneráveis, uma vez que, perante uma ameaça, tendem a enrolar-se em forma de bola em vez de fugir, o que dificulta a deteção pelos sensores dos aparelhos.

O apelo surge também após várias petições públicas terem reunido dezenas de milhares de assinaturas no início do ano, demonstrando uma crescente sensibilização da população para o impacto destes equipamentos na biodiversidade.

Além da regulação, os autarcas defendem que os fabricantes devem assumir maior responsabilidade no desenvolvimento de soluções tecnológicas que protejam os animais.

Os ouriços-cacheiros encontram-se atualmente classificados como espécie “quase ameaçada”, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, após uma redução de pelo menos 30% da população na última década. Este declínio resulta de vários fatores, incluindo atropelamentos — que afetam até um em cada três animais — e o uso de equipamentos motorizados de jardinagem, como sopradores e aspiradores de folhas, que podem ferir animais em hibernação.

Investigação recente conduzida por cientistas da Universidade de Oxford, em colaboração com colegas dinamarqueses, revelou que os ouriços conseguem ouvir ultrassons de alta frequência. Esta descoberta abre caminho ao desenvolvimento de dispositivos sonoros que possam afastá-los de zonas perigosas, como estradas.

Paralelamente, investigadores têm recorrido a modelos de ouriços produzidos com impressoras 3D para testar a interação com equipamentos de jardinagem. O objetivo é criar um sistema de certificação que permita aos consumidores identificar corta-relvas “amigos dos ouriços”.

Na Alemanha, os ouriços estão protegidos por lei, sendo proibido capturá-los, feri-los ou matá-los, sob pena de multas que podem atingir os 65 mil euros.

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