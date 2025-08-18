O fogo está a lavrar desde Mirandela, consumindo mato e ameaçando algumas habitações. A aldeia de Santa Comba da Vilariça tem agora chamas a “norte, ponte e nascente”, adiantou Fernando Brás.

O incêndio começou 17h00 e, até às 21h30, o “combate está a ser feito por populares”, disse o autarca.

“Mobilizámos toda a gente e todos são poucos para esta tarefa”, lamentou o presidente da junta de freguesia, que se queixa de não ver qualquer operacional a salvar a aldeia.

O vento tem sido um inimigo, visto que está a “soprar em direção às casas” e será mais um problema a juntar-se aos “muitos prejuízos agrícolas”, que, para já, o autarca não consegue quantificar. “Queremos é salvar as pessoas”, afirmou Fernando Brás.