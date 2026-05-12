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O caso envolve a cidade de Arcadia, no estado da Califórnia, onde Wang exercia funções autárquicas. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a responsável terá colaborado, entre 2020 e 2022, com um cúmplice na difusão de conteúdos favoráveis à China através de um portal de notícias dirigido à comunidade sino-americana.

As autoridades norte-americanas indicam que ambos terão agido sob orientação de elementos do Governo chinês, promovendo propaganda política e respondendo a instruções sobre a publicação e divulgação de determinados conteúdos. O caso terá também incluído o acompanhamento de métricas de audiência e a partilha de informação com contactos associados às autoridades de Pequim.

O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou publicamente que Wang “admitiu ter atuado como agente estrangeira” ao serviço da República Popular da China, promovendo interesses de Pequim em território norte-americano.

O cúmplice identificado no processo já tinha anteriormente assumido culpa por atuação como agente estrangeiro e encontra-se a cumprir pena de prisão. Segundo documentos citados pela imprensa norte-americana, ambos terão recebido instruções diretas de contactos ligados às autoridades chinesas para a produção e disseminação de conteúdos políticos.

O caso surge num momento de atenção reforçada às relações entre Washington e Pequim, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a preparar uma visita oficial à China para encontro com o presidente chinês, Xi Jinping.

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