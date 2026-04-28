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Segundo o The Guardian, o homem, identificado como Beran A, declarou-se parcialmente culpado num tribunal austríaco relativamente a um plano de ataque a um concerto da artista norte-americana em Viena, que deveria ocorrer durante a sua digressão mundial Eras Tour.

O plano de ataque visava pessoas que se encontravam no exterior do estádio Ernst Happel, em Viena, e terá sido concebido para causar o maior número possível de vítimas, recorrendo a armas brancas ou explosivos artesanais.

As autoridades austríacas cancelaram as três atuações previstas para agosto de 2024, na sequência de informações de inteligência que incluíram dados fornecidos pelos Estados Unidos, numa decisão tomada na véspera do início dos concertos.

Beran A terá partilhado propaganda do grupo Estado Islâmico através de serviços de mensagens e, segundo os procuradores, terá “alinhado-se abertamente” com a organização, sendo acusado de participar em atividades terroristas e de integrar uma organização terrorista.

O arguido é também acusado, juntamente com um cidadão eslovaco, Arda K, de planear ataques no Médio Oriente que não chegaram a ser executados, bem como de prestar apoio moral a um terceiro indivíduo, identificado como Hasan E, detido na Arábia Saudita por suspeita de um ataque com arma branca em Meca.

Segundo a acusação, os três jovens terão planeado ataques simultâneos em diferentes cidades do Médio Oriente durante o Ramadão de 2024, tendo cada um viajado para o destino que lhe estava atribuído, embora apenas um dos casos tenha resultado num ataque efetivo.

De acordo com os procuradores, Beran A terá procurado adquirir ilegalmente armas, incluindo uma metralhadora e uma granada, e utilizado instruções de vídeo associadas ao Estado Islâmico para fabricar explosivos, tendo sido encontrados materiais de fabrico de bombas na sua residência durante uma busca realizada em agosto de 2024.

O advogado de defesa, Anna Mair, afirmou que o seu cliente está arrependido e que considera este episódio o maior erro da sua vida, acrescentando que se encontra em prisão preventiva desde a sua detenção em agosto de 2024.

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