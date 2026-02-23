Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério Público do estado de Nova Gales do Sul está a ponderar reabrir o caso do desaparecimento de uma menina britânica ocorrido há 56 anos na Austrália, diz a BBC. A decisão surge após pressão pública — incluindo da família — e poderá conduzir a uma revisão especial do processo que foi abandonado há sete anos.

Cheryl Grimmer tinha três anos quando desapareceu da praia de Fairy Meadow, em Wollongong, em janeiro de 1970. Apesar de buscas extensas na altura, nunca foram encontradas pistas que levassem ao seu paradeiro.

A família Grimmer tinha emigrado recentemente de Bristol para a Austrália ao abrigo do programa conhecido como “Ten Pound Poms”, destinado a incentivar a migração britânica para o país. Pouco tempo depois da chegada, Cheryl desapareceu.

No dia do desaparecimento, Ricki Nash tinha ficado responsável pelos irmãos mais novos enquanto a família se preparava para deixar a praia. Terá sido instruído a dirigir-se ao bloco das casas de banho, momento em que Cheryl correu, a rir, para o balneário feminino, recusando-se a sair.

Demasiado envergonhado para entrar no espaço reservado a mulheres, Nash regressou à praia para pedir ajuda à mãe. Quando ambos voltaram, cerca de 90 segundos depois, a menina já não se encontrava no local.

Em 2017, um suspeito foi acusado de rapto e homicídio da criança. No entanto, o julgamento acabou por colapsar depois de uma confissão feita pelo arguido na adolescência ter sido considerada inadmissível em tribunal. O homem nega qualquer envolvimento e, na sequência dessa decisão judicial, o Ministério Público retirou as acusações.

Agora, a diretora do Ministério Público de Nova Gales do Sul, Sally Dowling, indicou estar disponível para proceder a uma revisão especial da decisão de abandonar o processo. Numa carta enviada à família de Cheryl, Dowling reconheceu que o prazo habitual para solicitar uma revisão já tinha expirado, mas afirmou ter concordado, ainda assim, em analisar o caso.

Segundo explicou, poderá avançar desde já com base nas provas entregues pela polícia em 2019 ou, em alternativa, a família poderá optar por aguardar até que os investigadores analisem “novas” informações que alegadamente terão sido descobertas.

Em 2022, a BBC lançou o podcast “Fairy Meadow”, que analisou o desaparecimento da menina. Desde a sua transmissão, pelo menos uma nova testemunha terá surgido com informações relevantes.

Desde o colapso do julgamento, há sete anos, a família tem insistido na necessidade de uma nova investigação, alegando que terão ocorrido múltiplos erros por parte das autoridades estaduais durante as diligências iniciais.

