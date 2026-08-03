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A antiga líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, reapareceu publicamente pela primeira vez em quase quatro anos, depois de ter sido autorizada a reunir-se com uma delegação do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

As fotografias divulgadas pela junta militar mostram a Nobel da Paz, de 81 anos, com bom aspeto e aparentemente saudável. Trata-se do primeiro contacto confirmado com uma entidade externa desde que foi detida na sequência do golpe militar de fevereiro de 2021.

Aung San Suu Kyi foi inicialmente condenada a 33 anos de prisão em vários processos amplamente considerados pela comunidade internacional como politicamente motivados. Posteriormente, a pena foi reduzida e a antiga governante passou para prisão domiciliária.

Nos últimos meses, o filho de Suu Kyi, Kim Aris, liderou uma campanha internacional para exigir provas de que a mãe continuava viva, uma vez que as autoridades militares nunca tinham apresentado evidências credíveis sobre o seu estado de saúde.

Embora o Governo de Myanmar não tenha revelado detalhes sobre o encontro nem sobre o estado clínico da antiga líder, a divulgação das imagens é vista como um gesto de abertura numa altura em que a junta militar tenta reduzir o isolamento diplomático do país.

A libertação de Aung San Suu Kyi continua a ser uma das principais exigências da comunidade internacional, a par do fim dos bombardeamentos contra áreas controladas pela oposição e do início de negociações para pôr termo à guerra civil que assola Myanmar.

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