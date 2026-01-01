Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A maior organização de saúde das mulheres na Noruega registou um aumento no número de mulheres que denunciam situações de abuso e violência sexual por parte dos seus parceiros, numa altura em que se aproxima o julgamento por violação de um membro da família real norueguesa. A expectativa é de que este número continue a crescer quando o processo judicial tiver início, em fevereiro, diz o The Guardian.

Marius Borg Høiby, de 28 anos, filho da princesa herdeira Mette-Marit e enteado do príncipe herdeiro Haakon, futuro rei da Noruega, vai ser julgado por 32 acusações. Entre estas constam quatro crimes de violação, violência doméstica contra uma antiga companheira e a gravação ilegal de várias mulheres sem o seu conhecimento ou consentimento. Caso seja considerado culpado das acusações mais graves, Høiby poderá enfrentar uma pena até 10 anos de prisão.

O advogado de defesa, Petar Sekulic, afirmou que o seu cliente “nega todas as acusações de abuso sexual, bem como a maioria das acusações relacionadas com violência”, acrescentando que Høiby apresentará em tribunal a sua versão detalhada dos acontecimentos.

Segundo May Britt Buhaug, secretária-geral da organização de saúde pública feminina Sanitetskvinnene, os centros de saúde para mulheres têm registado um aumento significativo de pedidos de ajuda e aconselhamento relacionados com experiências de violência doméstica e agressão sexual. Para a responsável, a cobertura mediática de casos como o de Høiby tem um efeito direto na decisão das vítimas de procurarem apoio.

Dados do Centro Norueguês para Estudos sobre Violência e Stress Traumático indicam que uma em cada dez mulheres na Noruega já sofreu violência grave por parte de um parceiro íntimo. Para Buhaug, apesar da dimensão trágica do caso, este poderá contribuir para quebrar o silêncio em torno da violência nas relações íntimas e da violação.

