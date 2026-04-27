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Segundo a governante, estes programas, que funcionam dentro e fora do sistema prisional, contam, em média, com cerca de 3800 participantes por ano. Apenas entre janeiro e março participaram 3168 homens, mais 259 do que no mesmo período do ano anterior. Em 2025, o total de participantes atingiu 3954, o valor mais elevado de sempre.

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, sublinhou que os estudos disponíveis indicam uma redução significativa da reincidência entre os agressores que concluem estes programas. Ainda assim, reconheceu que a adesão no meio prisional continua a ser inferior à registada em contexto comunitário, onde a frequência é, regra geral, determinada pelos tribunais.

“Há ainda caminho a percorrer para garantir que mais reclusos a cumprir pena frequentem estes cursos”, admitiu, destacando que os casos em meio prisional tendem a ser mais graves e complexos, o que dificulta a intervenção.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

No âmbito do reforço da resposta institucional, o Governo vai criar uma academia de estudos e formação em violência doméstica na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A iniciativa será financiada através dos EEA Grants, num investimento de três milhões de euros provenientes da Noruega, Islândia e Liechtenstein.

A formação destina-se a guardas prisionais, técnicos e diretores, e será complementada por ações dirigidas a magistrados, através da Procuradoria-Geral da República, no âmbito do projeto Ring – Rede Global de Intervenção, com um financiamento adicional de um milhão de euros.

“É fundamental capacitar os profissionais que lidam diariamente com estas situações”, afirmou a ministra, defendendo que a qualificação técnica é determinante para prevenir a reincidência e reforçar o combate à violência doméstica.