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Uma das principais mudanças diz respeito aos telemóveis. A partir de 1 de janeiro de 2027, o uso destes equipamentos passa a ser proibido nas escolas para os alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos. Os primeiros meses do ano letivo serão utilizados pelas escolas para se prepararem para aplicar a medida em pleno.

A proibição pretende seguir o exemplo de outros países, como França, Suécia e Países Baixos. No Reino Unido, apenas algumas escolas adotaram uma proibição total, enquanto na Grécia os alunos podem levar os telemóveis para a escola, mas têm de os manter desligados ou guardados na mochila.

Também haverá alterações na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que mantém oito áreas consideradas essenciais. Quatro são obrigatórias: Direitos Humanos, Democracia e Instituições Políticas, Desenvolvimento Sustentável, e Literacia Financeira e Empreendedorismo.

As restantes quatro áreas — Saúde, Media, Risco e Segurança Rodoviária, e Pluralismo e Diversidade Cultural — são flexíveis e devem ser lecionadas pelo menos uma vez em cada ciclo escolar.

As aulas de todos os ciclos começam entre 11 e 15 de setembro, com exceção do ensino secundário. Neste caso, o arranque está marcado para 21 de setembro, devido à realização da época extraordinária dos exames nacionais e para não comprometer as atividades letivas e a organização das escolas.

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