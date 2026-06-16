Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação avalia a empresa em 50 milhões de euros apenas dois anos após a sua fundação e reúne entre os investidores fundadores de alguns dos unicórnios portugueses mais conhecidos, como a Sword Health, OutSystems, Feedzai e Anchorage.

Fundada em 2024 por Rodrigo Fernandes e João Cerejeira, a empresa pretende utilizar o novo capital para acelerar a expansão internacional, com foco nos Estados Unidos e em Londres, e reforçar a sua capacidade de execução de projetos de transformação com inteligência artificial.

O capital vai para as duas coisas que mais importam na nossa empresa: distribuição e delivery. (…) Do lado da distribuição, expandir agressivamente a nível global. Do lado do delivery, construir a melhor máquina de transformação de empresas com IA do mundo, criada pelos melhores jovens do nosso país.

A Augusta Labs trabalha atualmente com empresas Fortune 500, firmas de private equity e entidades governamentais. Segundo os fundadores, a abordagem da empresa passa por redesenhar organizações de raiz, utilizando inteligência artificial não apenas para aumentar a eficiência, mas também para criar novas fontes de receita.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

“Entramos numa empresa e reimaginamo-la de raiz. Trabalhamos com a c-suite para desenhar a versão futura do negócio, reorganizando processos e linhas de receita, e a partir daí desenvolvemos soluções de IA personalizadas”, explicam. “Cada vez mais, isso passa não só por tornar mais eficiente o que já existe, mas por criar novas fontes de receita que antes não eram possíveis.”

A empresa afirma crescer mais de seis vezes por ano e conta já com mais de 40 colaboradores. Para Rodrigo Fernandes e João Cerejeira, a principal explicação para este crescimento está na equipa.

Somos obcecados por ter as pessoas certas, e elas são algumas das pessoas mais brilhantes e ambiciosas que conhecemos: gente jovem que resolve problemas que ninguém tinha resolvido, aprende a uma velocidade absurda e constrói entre si uma cultura especial e genuinamente diferente.

Os fundadores apontam também o momento atual da evolução da inteligência artificial como um fator determinante. Consideram que a tecnologia atravessa a maior transformação das últimas décadas e que as ferramentas hoje disponíveis permitem construir soluções que eram impossíveis há apenas alguns meses.

A experiência acumulada pelos dois empreendedores em contextos distintos também terá contribuído para o crescimento da empresa. Antes de lançar a Augusta Labs, Rodrigo Fernandes trabalhou diretamente com o fundador da Sword Health, enquanto João Cerejeira iniciou a carreira na McKinsey.

A partir de Lisboa

Apesar da expansão internacional, a empresa mantém a ambição de construir uma tecnológica global a partir de Portugal.

Sucesso, daqui a cinco anos, é sermos uma das maiores empresas tecnológicas de Portugal e da Europa — e tê-lo feito a partir de Lisboa, apostando tudo naquilo que Portugal tem de mais extraordinário e de mais ignorado: os seus jovens, afirmam.

O principal desafio identificado pelos fundadores passa por preservar a cultura interna e a qualidade da equipa à medida que a empresa cresce.

“É a parte mais difícil de qualquer empresa que cresce depressa e é por isso que apostamos tanto no talento. Para nós não é um detalhe, é o que decide se chegamos lá ou não”, conclui Rodrigo Fernandes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.