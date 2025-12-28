Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o balanço da Guarda Nacional Republicana (GNR), foram fiscalizados 75 653 condutores, com 565 casos de condução sob influência do álcool, dos quais 323 resultaram em detenções. Foram ainda detidas 111 pessoas por conduzir sem habilitação legal.

A GNR registou 11 691 contraordenações rodoviárias, incluindo 1 701 por excesso de velocidade, 242 por álcool, 273 por cinto de segurança incorreto ou ausente, 277 por uso do telemóvel durante a condução, 1 564 por falta de inspeção obrigatória e 469 por ausência de seguro obrigatório.

Relativamente à sinistralidade rodoviária, ocorreram 2 170 acidentes, com 10 vítimas mortais, 49 feridos graves e 556 feridos leves.

A Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito da operação “Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026”, efetuou 64 detenções, das quais 40 relacionadas com crimes rodoviários (26 por condução em estado de embriaguez e 10 por falta de habilitação legal), 9 por suspeita de tráfico de droga, com apreensão de 11 783 doses individuais e 1 por crime contra a propriedade. Foram ainda apreendidas 4 armas brancas, incluindo casos de posse de arma proibida.

Nas estradas, a PSP fiscalizou 675 condutores, registando 184 infrações, destacando-se 31 por falta de inspeção, 8 por ausência de seguro, 2 por condução sob efeito de álcool, 2 por uso do telemóvel e 1 por cinto de segurança incorreto.

Quanto à sinistralidade rodoviária, nas últimas 24 horas, na área de responsabilidade da PSP, foram registados 106 acidentes, dos quais resultaram 40 feridos (2 feridos graves e 38 feridos ligeiros). Felizmente, não foi registada qualquer vítima mortal nas últimas 24 horas nas estradas da responsabilidade da PSP.

As autoridades reforçam que estas operações continuam diariamente, com o objetivo de garantir deslocações mais seguras durante as festividades e prevenir comportamentos de risco nas estradas.

