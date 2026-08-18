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A circulção ferroviária na Linha de Cascais foi retomada às 07h40. O alerta para o atropelamento foi dado às 06h36, tendo sido mobilizados meios de emergência para a estação de Paço de Arcos, em Oeiras.

Segundo fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, em declarações a Lusa, a vítima "sofreu ferimentos graves" e está a ser assistida na ambulância, "não tendo ainda sindo transportada ao hospital".

Às 07h10, encontravam-se no local 10 operacionais, entre elementos dos bombeiros, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP). No total, a operação contava com o apoio de dez veículos.

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