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Em Berlim, na Alemanha, a marcha Pride conhecida como "Christopher Street Day" terminou da pior forma. Por volta das 22h00, deste sábado, uma carrinha avançou contra a multidão causando uma morte e, pelo menos, 16 feridos.

De acordo com o jornal alemão Bild, a polícia está a procura do suspeito de 21 anos identificado como Abdul Ballout. Segundo a mesma fonte noticiosa, o jovem é conhecido pela polícia por "crimes de agressão qualificada e extorsão", sendo "supostamente um apoiante do Estado Islâmico" e foi também "libertado de um centro de detenção juvenil em maio".

As autoridades deixam o alerta para identificar o suspeito com a seguinte descrição: "corpo esguio, aproximadamente 1,90 metros de altura, cabelo preto e camisola preta com capuz e calça branca", avisando também que qualquer pessoa que o encontre não se deve aproximar deste, pois "pode estar armado e ser perigoso", a primeira coisa a fazer é contactar a polícia.

Apesar das suspeitas, as autoridades ainda não sabem se o rapaz dirigia o carro, visto que, foi encontrado "vazio na zona do crime", na região de Tiergarten.

O jornal britânico The Guardian escreve que "aparentemente também foram esfaqueadas algumas pessoas".

Friedrich Merz, chanceler alemão, já reagiu à notícia com um comunicado em conjunto com o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, onde assegura "empenho para garantir que este ato horrível seja totalmente investigado e o responsável punido".

O acontecimento fez com que a celebração de um dos maiores eventos LGBTQIA+ da Europa fosse cancelada. O ataque junta-se uma série de crimes ligados a atropelamentos ou agressões com armas brancas na Alemanha, que já causaram várias mortes e feridos.

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