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Nathalie Baye morreu na sua casa em Paris, na noite de sexta-feira, vítima de uma forma de demência, mais tarde identificada como demência com corpos de Lewy, escreve a BBC.

Nascida em 1948 na Normandia, numa família boémia de artistas, Nathalie Baye iniciou a sua carreira como bailarina antes de se dedicar à representação, após formação em escola de teatro.

O seu primeiro grande destaque surgiu em 1973, no filme de François Truffaut "La Nuit Américaine" ("Day for Night"), quando terminava a formação. A partir desse momento, tornou-se uma das atrizes mais premiadas de França, tendo recebido quatro prémios César ao longo da carreira.

Entre as distinções, venceu o César de melhor atriz secundária em 1981 pelo filme "Sauve qui peut (la vie)", realizado por Jean-Luc Godard, voltando a ser premiada em anos seguintes nas categorias de melhor atriz secundária e melhor atriz.

Em 1999, recebeu ainda o prémio de melhor atriz no Festival de Veneza pelo filme "Une Liaison Pornographique" ("An Affair of Love").

A carreira de Baye estendeu-se por cinco décadas e incluiu cerca de 80 filmes, com participações em produções internacionais como "Catch Me if You Can", de Steven Spielberg, onde interpretou a mãe do personagem de Leonardo DiCaprio.

Mais recentemente, participou na série "Call My Agent!" interpretando uma versão satírica de si própria, e no segundo filme da saga "Downton Abbey".

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