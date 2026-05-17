Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os atrasos estiveram associados a problemas informáticos e à elevada intensidade do tráfego aéreo registado durante o dia. Apesar das dificuldades iniciais, a autoridade garante que a situação já foi normalizada.

“Neste momento os tempos de espera estão dentro dos parâmetros de referência”, indicou a PSP, acrescentando que, em articulação com a ANA Aeroportos, estão a ser feitos esforços para minimizar os tempos de espera sem comprometer a segurança e o controlo do espaço Schengen.

A ANA Aeroportos de Portugal confirmou também a existência de filas mais longas do que o habitual, com esperas que chegaram a ultrapassar uma hora em alguns momentos da manhã.

Este episódio surge um dia depois de já se terem registado constrangimentos semelhantes no aeroporto de Lisboa, atribuídos igualmente a falhas técnicas, numa altura em que o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários tem enfrentado desafios de implementação e adaptação.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.