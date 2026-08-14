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Sofia Szymanski pediu a reapreciação em dois exames nacionais e viu ambas as notas a subirem: passou de 15 para 17 a Português e de oito para 12 valores a Matemática A. Apesar disto, não conseguiu que a subida das notas se refletisse na média final de candidatura ao Ensino Superior porque, após receber os resultados, a plataforma não lhe permitiu atualizar a candidatura. A estudante garante que tentou várias vezes sem sucesso e que surgia uma mensagem a indicar que o prazo para submeter as candidaturas à 1.ª fase já tinha terminado a 6 de agosto.

As falhas no processo digital de correção levaram a um aumento dos pedidos de reapreciações e provocaram atrasos nas divulgações das notas. Após os constragimentos, o Ministério da Educação deu três dias — com um fim de semana pelo meio — aos alunos para alterarem as candidaturas ao Ensino Superior. Assim, como a maioria dos resultados chegou às escolas na sexta-feira, o prazo terminou na segunda-feira.

“Era suposto [as notas das reapreciações] saírem a 7 de agosto e, como as candidaturas ao Ensino Superior acabavam no dia 6, eu submeti a candidatura antes [de receber os resultados das reapreciações]”, disse Sofia Szymanski em entrevista ao 24notícias, acrescentando que a ficha ENES incluía a indicação de que tinha duas notas em reapreciação.

O documento, que só pode ser pedido presencialmente nas secretarias das escolas, contém informações sobre as provas de ingresso válidas e o percurso escolar de cada aluno no ensino secundário, sendo obrigatório para apresentar uma candidatura ao Ensino Superior.

Como o 24notícias noticiou na sexta-feira, a maioria das notas das reapreciações não tinha sido disponibilizada às escolas ao início da tarde, tendo chegado à maior parte dos estabelecimentos de ensino só ao final da tarde, altura em que já havia secretarias fechadas.

Uma vez que não conseguiu deslocar-se à Escola Secundária Emídio Navarro, em Almada, na passada sexta-feira, dia 7, Sofia Szymanski tentou confirmar as notas online durante o dia, mas não conseguiu. Assim, ainda antes das 08h00 de segunda-feira, deslocou-se à escola para consultar os resultados das reapreciações. Ao confirmar que as notas tinham subido, Sofia dirigiu-se à secretaria da instituição de ensino para pedir uma nova ficha ENES, tendo-lhe sido garantido que o documento só estaria disponível no dia seguinte.

“Na terça-feira, fui à escola buscar a minha ficha e achei que podia emendar as minhas notas. Tinha ouvido alguma coisa sobre três dias para emendar as notas. Portanto, achei que era sexta, segunda e terça e que na terça ainda conseguiria emendar, mas o site já não me deixou”, afirmou Sofia Szymanski.

As falhas no processo de correção digital provocaram um aumento de pedidos de reapreciação: houve mais de 21.000 pedidos este ano, um valor que representa mais do triplo do número de reapreciações solicitadas no ano passada. O Júri Nacional de Exames admitiu que o elevado número de pedidos provocou “alguma pressão ao processo”, o que justifica os atrasos na divulgação das notas.

“Fazerem a divulgação numa sexta-feira, antes do fim de semana, com as notas a saírem só à tarde não dá muito jeito”, afirmou Sofia Szymanski. “Há pessoas que vivem longe, eu não consegui mesmo ir à escola na sexta-feira e não podia ir no fim de semana porque estava fechada”, garantiu a estudante, revelando que a secretaria da Escola Secundária Emídio Navarro esteve assoberbada.

A estudante considera que teve uma média de candidatura abaixo do que deveria ter por a plataforma não estar a funcionar corretamente. “É muito frustrante saber que eu fiz tudo isto, e felizmente consegui fazer, e que oficialmente as minhas notas não refletem aquilo para que trabalhei durante anos”, afirmou a aluna candidata a História de Arte que mantém a esperança de conseguir entrar no curso que pretende. No entanto, reconhece que nem todos os colegas têm a mesma sorte.

“Quase toda a gente que conheço teve problemas com os exames. Felizmente não é o meu caso, mas há pessoas que não conseguem pagar os 25 euros por exame só para pedir a reapreciação, sabendo que só lhes devolveram dinheiro se as notas aumentarem. Há pessoas que vivem mais longe e não conseguem ir à escola quase 10 vezes como eu fui”, afirmou.

Com apenas três dias para alterar as candidaturas, com o fim de semana pelo meio, e com com as reapreciações a saírem em agosto, altura de férias para muitos portugueses, Sofia Szymanski pode não ser caso único. Há uma semana, dia em que foram divulgados os resultados da 2.ª fase dos exames nacionais e das reapreciações da 1.ª fase, o 24notícias encontrou duas jovens na Escola Dona Filipa de Lencastre que, apesar de não estudarem naquela instituição de ensino, se deslocaram até lá para ajudar uma amiga que estava fora a perceber se já teria nota da reapreciação.

O 24notícias pediu esclarecimentos sobre este caso ao Ministério da Educação, mas não recebeu qualquer resposta até ao momento.

A data limite para a divulgação das reapreciações era 7 de agosto, mas havia ainda alunos sem resultados na segunda-feira, dia 10. Os atrasos na disponibilização das notas levou o ministério tutelado por Fernando Alexandre a dar mais três dias consecutivos a estes estudantes.

Com o processo de correção digital dos exames da 1.ª fase marcado por falhas desde o início, o ministro Fernando Alexandre anunciou um inquérito às escolas que enviaram exames nacionais para classificar depois da recolha formal, assim como aos pedidos de reapreciação submetidos tardiamente.

Numa reação à decisão, sindicatos e professores acusaram o ministro de fugir às responsabilidades e de querer encontrar “bodes expiatórios” mesmo depois de assumir que foram as falhas na digitalização dos exames a originar problemas nas correções das provas.

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