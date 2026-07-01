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Tom Brady, antigo jogador de futebol americano, tornou-se diretor de bem-estar de uma plataforma de saúde digital, a tenista Serena Williams assinou uma parceria com a empresa de telemedicina Ro, enquanto a ginasta Simone Biles fechou um acordo com a farmacêutica Eli Lilly, fabricante do Mounjaro.

Numa entrevista à Women’s Health no ano passado, Serena Williams explicou que começou a tomar GLP-1 em 2024, depois de não conseguir perder peso após o nascimento da segunda filha. A tenista, que assumiu que consome fármacos para perder peso, garante que, após uma primeira experiência que não correu bem, deu uma nova oportunidade aos medicamentos quando se associou à empresa de telemedicina Ro.

Numa campanha de publicidade, disse que passou a ter mais energia para treinar e que conseguiu voltar à melhor forma física. “Não é um atalho. Não é uma desculpa. É apenas mais uma ferramenta para apoiar a minha jornada de saúde”, afirmou a tenista em entrevista à Women’s Health. Curiosamente, a atleta voltou ontem às competições, depois de uma pausa na carreira de quase quatro anos.

Segundo a Healthline, Sergio Guiteau, especialista em Medicina Familiar e Medicina Desportiva, garante que os medicamentos de GLP-1 são benéficos para melhorar a resistência à insulina, reduzir a gordura corporal e perder peso. “Embora estes benefícios não sejam tão marcantes como os proporcionados por outras substâncias dopantes, considero que existe alguma vantagem para os atletas que utilizam GLP-1”.

O médico e diretor da clínica South Florida Advanced Rejuvenation, na Flórida, explicou que a Agência Mundial Antidopagem indica que uma substância pode ser considerada doping se melhorar o desempenho desportivo, representar um risco ou potencial risco para a saúde dos atletas ou se violar o espírito do desporto. De acordo com Sergio Guiteau, a Agência Mundial Antidopagem considera uma substância como doping se estiverem preenchidos, pelo menos, dois destes critérios.

Para Sergio Guiteau, o primeiro critério é cumprido, enquanto “o terceiro critério poderá ser preenchido quando um atleta utilizar um GLP-1 de forma a alcançar um resultado desportivo que não teria obtido sem esse medicamento”. Dá como exemplo casos em que atletas recorram ao medicamento para emagrecer antes de competições em modalidades em que o peso seja determinante.

No entanto, garante que não há ainda evidências científicas a mostrar que os medicamentos compostos por GLP-1 proporcionam vantagens competitivas diretas.

Já Karthik Achari, fundador e CEO da PepMD [um organismo independente de definição de normas e plataforma de credenciação para a medicina com peptídeos], afirmou que o GLP-1 pode afetar o desempenho desportivo de forma negativa.

"Cerca de 25% a 35% do peso perdido com os GLP-1 corresponde a massa magra. Para um atleta cujo desempenho depende da força, potência e explosividade, isso representa um custo importante que pode anular completamente os benefícios da melhoria da composição corporal”, afirmou à Healthline. “Um atleta mais leve, mas também mais fraco, não é necessariamente melhor”.

O especialista explica que os atletas de alto rendimento precisam de grandes quantidades de calorias para conseguirem fazer treinos intensos. Garante que medicamentos com GLP-1 diminuem o apetite e atrasam o esvaziamento gástrico, o que dificulta a ingestão de muitas calorias.

Karthik Achari considera que não se pode estabelecer uma ligação direta entre o uso dos medicamentos e a melhoria do desempenho de um atleta de alta competição. Reforça que a maioria dos estudos foi realizada com pessoas obesas ou com diabetes e não com atletas.

Considera ainda que as melhorias observadas em atletas como Serena Williams resultam, provavelmente, da perda de peso e não de um efeito direto no rendimento desportivo. Apesar disto, afirmou que a Agência Mundial Antidopagem deve continuar a monitorizar sem proibir o uso dos medicamentos.

Dados citados pela Folha de Pernambuco indicam que o número de norte-americanos a usar medicamentos como o Ozempic, Wegovy e Zepbound aumentou mais do dobro desde o início de 2024.

Um estudo da Universidade de Cornell revela que o uso de medicamentos para emagrecer, como o Ozempic e o Wegovy, tem mudado os consumos dos norte-americanos. Além de as famílias estarem a gastar menos dinheiro em comida, o estudo indica que as idas a restaurantes de fast-food, cafeterias e a outros estabelecimentos de alimentação com serviço rápido também estão a diminuir.