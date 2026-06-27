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Um grupo de ativistas de Veneza está a preparar uma ação de protesto contra a visita do embaixador dos Estados Unidos em Itália, Tilman Fertitta, que deverá chegar à cidade a bordo do seu superiate no próximo dia 17 de julho. Segundo o The Guardian, os manifestantes pretendem repetir a contestação que, no ano passado, marcou o casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez.

Numa reunião realizada na quinta-feira, com cerca de 40 participantes, a investigadora e ativista Stella Faye apelou à mobilização, afirmando que, depois de terem "estragado a festa" do fundador da Amazon, este ano querem "estragar a visita do embaixador".

Fertitta planeia incluir Veneza numa viagem ao longo da costa italiana, designada "Coastal Diplomacy 250", criada para assinalar os laços entre Roma e Washington e o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos.

Durante o encontro dos ativistas, uma das sugestões que gerou gargalhadas foi a de "trazer de volta os crocodilos", numa alusão à ameaça feita no ano passado de colocar crocodilos insufláveis nos canais da cidade. A iniciativa acabou por contribuir para que a receção do casamento de Jeff Bezos mudasse de local à última hora.

Os manifestantes receiam que o superiate Boardwalk, com 117 metros de comprimento, atraque no centro histórico de Veneza durante a Festa do Redentor, uma das celebrações mais importantes da cidade, realizada no terceiro fim de semana de julho para assinalar o fim da epidemia de peste bubónica do século XVI.

Todos os anos é instalada uma ponte flutuante temporária entre a ilha principal de Veneza e a igreja do Redentor, na ilha da Giudecca, permitindo aos habitantes atravessar a pé para participar nas celebrações religiosas. A festa culmina com um espetáculo de fogo de artifício, acompanhado por milhares de pessoas ao longo das margens e em embarcações nos canais.

"É uma das poucas ocasiões que ainda pertence ao povo de Veneza", afirmou Stella Faye ao The Guardian.

No entanto, os ativistas receiam que a presença do iate possa comprometer a experiência dos habitantes. O Boardwalk tem cerca de 32 metros de altura, distribui-se por seis conveses, dispõe de dois heliportos e duas piscinas e está avaliado em cerca de 450 milhões de dólares. Segundo o portal Venezia Terminal Passeggeri, os locais mais centrais para a atracação de uma embarcação desta dimensão situam-se junto à Punta della Dogana, em frente à igreja do Redentor, ou na Riva dei Sette Martiri, um dos pontos mais procurados pelos venezianos para assistir ao espetáculo.

Durante a reunião, vários participantes voltaram a defender a ideia de que Veneza tem sido transformada num cenário que pode ser temporariamente apropriado por celebridades, empresários ou políticos com grande poder económico.

Além disso, os organizadores do protesto manifestaram preocupações relacionadas com a segurança, argumentando que as forças policiais poderão estar mais concentradas na proteção do embaixador e na gestão da circulação marítima em torno do iate do que no normal funcionamento da festa.

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