O homem, que se encontrava a pé sobre um dos tubos laterais da ponte no sentido norte-sul, tentou alcançar o ponto mais alto da estrutura, onde acabou por colocar uma bandeira de grandes dimensões da Palestina.

As autoridades, em coordenação com as Infraestruturas de Portugal, tiveram de subir ao topo da ponte para garantir a sua descida em segurança. O ativista afirmou que a ação foi uma forma de protesto em defesa da Palestina, refere a Rádio Renascença.

Foi detido no local e será presente esta segunda-feira ao Tribunal de Lisboa. A PSP esclareceu ainda que o incidente não está relacionado com a marcha pró-Palestina que decorreu este domingo na capital.

