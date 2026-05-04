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O episódio ficou a dever-se ao colapso súbito de extensos depósitos de lava na encosta sudoeste do vulcão, que originaram uma corrente piroclástica, uma avalanche de materiais incandescentes, cinzas e gases vulcânicos, pouco antes do anoitecer de sábado. As autoridades sublinham que não ocorreu uma erupção explosiva, apesar de o Mayon se manter em atividade moderada e intermitente desde janeiro.

As nuvens de cinzas resultantes espalharam-se por 87 aldeias distribuídas por três cidades, surpreendendo a população local e provocando constrangimentos significativos, sobretudo na circulação rodoviária, devido à redução da visibilidade. Equipas de emergência foram mobilizadas para apoiar as evacuações e assegurar a segurança das zonas mais afetadas.

Considerado um dos vulcões mais ativos do país, o Mayon continua sob vigilância permanente. As autoridades mantêm os níveis de alerta em vigor e apelam às populações que residem nas áreas de risco para que cumpram rigorosamente as recomendações de segurança, enquanto prossegue a monitorização da evolução da atividade vulcânica.

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