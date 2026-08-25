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Numa nota de imprensa, a IP informou que vai manter os condicionamentos durante a noite, entre as 21h e as 5h, devido à empreitada de requalificação e duplicação do IP3 – que liga Viseu e Coimbra – no troço entre Santa Comba Dão e Viseu.

Assim, entre quarta e sexta-feira, entre as 21h e as 5h, o IP3 estará cortado à circulação entre os nós de Canas de Santa Maria e o de São Miguel de Outeiro, no concelho de Tondela, distrito de Viseu.

Estes cortes, acrescenta a IP, permitem trabalhar na melhoria das condições de circulação, como colocação de sinalização temporária, instalação de sinalização vertical, execução de marcas rodoviárias e colocação de guardas rígidas de betão.

“Para a realização destes trabalhos, que decorrerão entre as 21h e as 5h, o trânsito será desviado pela antiga Estrada Nacional 2 (EN2), em ambos os sentidos”, indica a IP.

No âmbito deste projeto, foi já concretizada a intervenção de requalificação do troço compreendido entre o nó de Penacova (km 59), no distrito de Coimbra, e a ponte sobre o rio Dão (km 75,160), na zona de Santa Comba Dão (distrito de Viseu).

Em causa está a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3, da atual plataforma dessa via entre Santa Comba Dão e Viseu, numa extensão de 27,5 quilómetros, num investimento de cerca de 103 milhões de euros.

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