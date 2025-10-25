Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na madrugada de amanhã, domingo (26 de outubro), em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, quando forem 2 horas os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 1 hora. Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 1 hora de domingo, passando para as 0.00 horas.

A hora voltará depois a mudar a 29 de março 2026, para o regime de verão.

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

Recentemente, Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, através da rede social X, diz acreditar que a mudança “já não faz sentido” e afirma que sempre que são questionados sobre o assunto a maioria dos “espanhóis e europeus são contra a mudança da hora”.

No vídeo publicado, o dirigente espanhol acrescenta que "isso mal ajuda a economizar energia e tem um impacto negativo na saúde e na vida das pessoas." E que, por isso, Espanha vai apresentar uma proposta para o fim da mudança de horário sazonal no Conselho de Energia e solicitar que o mecanismo de revisão relevante seja implementado.

Em 2019, a maioria dos países da União Europeia era favorável a adiar até 2021 o fim da mudança da hora, pelo que Bruxelas concedeu mais tempo aos Estados-membros para implementarem a medida.