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A autoridade do medicamento adianta que os referidos lotes “apresentaram discrepâncias relativas aos resultados laboratoriais obtidos para o fator de proteção solar (FPS) analisado e ao descrito na rotulagem, pelo que não se encontram em conformidade com a legislação vigente para os produtos cosméticos”.

Neste sentido, os referidos lotes foram retirados do mercado austríaco, afirma, realçando que não foi possível identificar até à presente data, após pesquisas efetuadas, evidência da comercialização destes produtos em Portugal.

No entanto, considerando o risco associado à utilização destes produtos e atendendo à livre circulação dos produtos cosméticos no espaço económico europeu, o Infarmed recomenda que não sejam adquiridos nem utilizados.

Alerta ainda que a existência destes produtos cosméticos em Portugal deve ser reportada à Direção de Produtos de Saúde do Infarmed, através de e-mail: pchc@infarmed.pt.

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