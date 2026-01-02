Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Aos seus clientes, o Continente explicou que "a mensagem pede para aceder a um link para usar pontos que estão quase a expirar. Não clique no link ou responda ao SMS", avisando que "o Continente nunca solicita dados bancários por SMS".

No seu site, o Continente relembra que "o phishing é um cibercrime que pode pôr em risco a sua segurança e a de outros". A marca recorda que "nunca solicita dados pessoais (NIF, dados de cartões bancários, login e passwords) via SMS, mensagens ou e-mail. Caso receba este tipo de comunicação, deve ignorá-la"

"O Continente não envia comunicações que contenham links estranhos, ficheiros executáveis ou qualquer pedido de inserção de dados pessoais (NIF, login e passwords ou número de telemóvel".

"Nas SMS enviadas para os clientes do Cartão Continente, os links começam sempre com cartao.continente.pt/".

A prática de phishing consiste no envio fraudulento de e-mails, SMS, mensagens por WhatsApp, entre outros, solicitando o envio de dados pessoais ou de negócios em nome de empresas, pessoas e instituições conhecidas, colocando em risco a privacidade e segurança do destinatário.

Estas comunicações geralmente têm um tom de urgência e pedem a atualização de dados, avisam sobre a falta de segurança das passwords ou oferecem benefícios comerciais e/ou prémios. Frequentemente, as mensagens fraudulentas contêm links que levam a sites falsos, que, apesar de parecerem legítimos, não são de instituições ou pessoas confiáveis.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.