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À 1h00 da manhã, os relógios serão adiantados em 60 minutos, passando para as 2h00, numa medida que visa aproveitar melhor a luz natural do dia e reduzir o consumo energético.

Com esta alteração, os portugueses vão sentir um acréscimo de luz durante as horas da tarde, mas perderão uma hora de sono na noite de hoje. Especialistas lembram que este ajuste pode causar algum desfasamento nos ritmos biológicos, pelo que é aconselhável adequar progressivamente os horários de descanso e refeições.

A passagem para a hora de verão em Portugal ocorre sempre no último domingo de março, enquanto o regresso à hora de inverno é efetuado no último domingo de outubro, quando os relógios são atrasados em 60 minutos.

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