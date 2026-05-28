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“Durante este período mais favorável à ocorrência de incêndios rurais, a população deverá adotar métodos alternativos para a eliminação dos resíduos florestais e agrícolas, nomeadamente a trituração dos sobrantes ou o seu encaminhamento para locais de deposição da Rede Intermunicipal de Parques de Biomassa e Contentores Florestais”, explicou aquela entidade, em comunicado enviado à agência Lusa.

Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Mealhada, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Mortágua, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares são os municípios que integram esta região, uma das mais afetadas pelos incêndios ao longo dos anos.

“Esta medida preventiva é adotada pelos 19 municípios deste território e advém de uma recomendação da região”, que visa “reduzir o risco de incêndio rural no período de maior perigosidade”. A deliberação da recomendação foi aprovada pelo Conselho Intermunicipal, na reunião de 15 de abril de 2026.

“Esta medida tem como objetivo reforçar a prevenção, reduzir comportamentos de risco e contribuir para a proteção de pessoas, bens, floresta e território, num período em que as condições meteorológicas e operacionais podem aumentar significativamente a probabilidade de ocorrência e propagação de incêndios rurais”.

A presidente da Região Metropolitana de Coimbra, Helena Teodósio, sublinhou que “a prevenção dos incêndios rurais exige o compromisso e a responsabilidade de todos”.

“Esta medida, adotada em articulação pelos 19 municípios da Região Metropolitana de Coimbra, pretende proteger pessoas, bens e território, reduzindo comportamentos de risco num período particularmente sensível. Apelamos à colaboração da população no cumprimento destas regras e na adoção de alternativas seguras para a eliminação de resíduos agrícolas e florestais”.

436.862 é, de acordo com os censos de 2021, a população residente no território. Também os dez municípios da Região de Leiria vão recusar autorização para queimas e queimadas a partir de segunda-feira e até 30 de setembro.

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