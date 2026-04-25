Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pelo menos sete pessoas morreram na sequência de ataques com drones e mísseis lançados pela Rússia durante a noite de sexta-feira para sábado em várias regiões da Ucrânia, segundo autoridades locais ucranianas, citadas pelo The Guardian. A cidade de Dnipro, no centro do país, registou o maior número de vítimas, com cinco mortos confirmados.

De acordo com o responsável regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, os bombardeamentos prolongaram-se “praticamente toda a noite”, deixando um rasto de destruição. Pelo menos 34 pessoas ficaram feridas. Quatro das vítimas mortais foram encontradas nos escombros de uma casa destruída, enquanto as equipas de resgate continuavam, na manhã de sábado, as operações de busca.

“Os russos têm atingido Dnipro e outras cidades e comunidades praticamente toda a noite”, escreveu Hanzha na rede social Telegram. Os ataques provocaram vários incêndios e danificaram parcialmente blocos de apartamentos, empresas e habitações privadas.

Ainda na região, um novo ataque durante a tarde de sábado fez mais uma vítima mortal na mesma zona residencial já atingida anteriormente. Outras cidades, como Odesa e Kharkiv, também foram alvo de drones, tendo sido registados pelo menos três feridos.

As autoridades ucranianas indicam que a maioria dos mais de 600 drones lançados pela Rússia foi intercetada, num dos maiores ataques dos últimos dias. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a estratégia russa se mantém inalterada, combinando drones de ataque, mísseis de cruzeiro e armamento balístico.

“Os principais alvos continuam a ser infraestruturas civis. Edifícios residenciais, energia e empresas foram atingidos”, declarou o chefe de Estado nas redes sociais.

Em resposta, a Ucrânia terá realizado ataques com drones de longo alcance em território russo. Na região fronteiriça de Belgorod, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido na sequência de um desses ataques.

A escalada de violência ocorre após uma troca de prisioneiros realizada na sexta-feira, na qual Rússia e Ucrânia trocaram 193 militares de cada lado. Apesar destes gestos pontuais, as negociações mediadas pelos Estados Unidos não têm produzido avanços significativos, mantendo-se o impasse quanto ao fim da invasão russa.