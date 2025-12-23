Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades ucranianas ativaram alertas antiaéreos em todo o país, enquanto a Ukrenergo anunciou a introdução de cortes de eletricidade de emergência em várias regiões, como medida preventiva para proteger a rede elétrica após os bombardeamentos.

Na sequência dos ataques, as Forças Armadas da Polónia confirmaram que aviões de combate foram colocados no ar e que os sistemas de defesa aérea estão em prontidão máxima. Varsóvia sublinhou que se trata de um procedimento regular sempre que a Rússia realiza ataques de grande escala próximos do espaço aéreo polaco.

Na segunda-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha alertado para o risco de novos ataques durante o período natalício, afirmando que é da “natureza dos russos realizar algum tipo de ataque massivo no Natal”. Zelensky referiu especificamente o dia 23 de dezembro, a véspera de Natal e o próprio dia de Natal como datas de elevado risco.

Os bombardeamentos ocorreram após a mais recente ronda de esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos, realizada em Miami, numa tentativa de relançar contactos internacionais relacionados com o conflito.

Entretanto, numa publicação no Telegram, a Ukrenergo informou que os trabalhos de restabelecimento do fornecimento terão início assim que seja seguro fazê-lo e apelou à população que ainda tem eletricidade para que a utilize de forma “moderada”.

O Ministério da Energia reforçou a mensagem, acrescentando: "À medida que a situação de segurança o permitir, equipas de resgate e trabalhadores do setor energético começarão a eliminar as consequências do ataque, de forma a restabelecer o fornecimento de energia nas regiões o mais rapidamente possível. Os cortes de eletricidade de emergência serão levantados depois de a situação do sistema energético estabilizar.".

Os cortes de energia ocorrem numa altura em que a Ucrânia se prepara para temperaturas negativas. Em Kiev, a temperatura deverá atingir um máximo de dois graus esta terça-feira, descendo para cerca de menos sete graus na quarta-feira.

