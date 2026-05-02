Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A agência de notícias oficial libanesa (ANI) relatou "uma série de ataques intensos (...) pouco menos de uma hora após o aviso" israelita. Em Habboush, um fotógrafo da agência France-Presse (AFP) viu nuvens de fumo a subir na sequência dos bombardeamentos. Outro ataque à aldeia de Zrariyé, na região de Saïda, causou ainda quatro mortos e quatro feridos, entre os quais uma criança e uma mulher, precisou o ministério à noite.

A ANI tinha anteriormente relatado outros ataques aéreos e disparos de artilharia contra outras localidades do Sul, incluindo um contra a cidade costeira de Tiro, apesar do cessar-fogo entre o Hezbollah pró-iraniano e Israel, em vigor desde 17 de abril.

Na quinta-feira, 17 pessoas foram mortas em ataques no Sul, onde as forças israelitas estabeleceram uma zona de dez quilómetros a partir da fronteira, de acesso proibido à Imprensa e à população, onde realizam operações de demolição. Foram relatadas destruições em Shamaa, mas também em Yaroun, onde um mosteiro, uma escola privada, casas, comércios e estradas foram demolidos, segundo a agência ANI.

Israel afirma querer proteger a sua região Norte do Hezbollah, que continua a reivindicar ataques contra posições israelitas no Líbano e, mais raramente, contra o território israelita.

Nos termos do acordo de cessar-fogo, Israel reserva-se "o direito de tomar, a qualquer momento, todas as medidas necessárias em legítima defesa contra ataques planeados, iminentes ou em curso", uma cláusula que o Hezbollah contesta.

O Exército israelita anunciou na quinta-feira a morte "em combate" de um dos seus soldados no Sul do Líbano, a quarta desde a entrada em vigor do cessar-fogo.

O Ministério da Saúde libanês reviu o seu balanço na sexta-feira, indicando que mais de 2.600 pessoas foram mortas desde o reinício das hostilidades entre o Hezbollah e Israel, em 2 de março, num contexto de guerra no Médio Oriente. Segundo esta fonte, 103 socorristas fazem parte das vítimas mortais.

"Que uma pessoa que tenta salvar vidas, aliviar o sofrimento humano, possa ser alvo de ataques (...) é algo que considero absolutamente inaceitável", afirmou aos jornalistas, perto de Beirute, o secretário-geral adjunto da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Xavier Castellanos.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.