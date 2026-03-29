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No seu balanço divulgado hoje, o Ministério da Saúde do Hamas elevou para 702 o número de mortos desde então, registando apenas nas últimas 24 horas mais dez mortos e 18 feridos.

Com estes números, o Ministério da Saúde eleva para 72.270 o total de mortos na guerra em Gaza e para 172.013 o número de feridos desde outubro de 2023.

O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo em inúmeras ocasiões, enquanto o Exército israelita afirmou que os ataques foram provocados pelas atividades das milícias palestinianas, em contradição com o acordado. Ontem, os Huthis, movimento aliado de Teerão, afirmaram ter lançado mísseis e prometeram continuar operações. Por parte de Israel, confirmou-se a deteção de projétil vindo do Iémen, e assim tiveram de acionar os sistemas de defesa aérea.

Os Huthis confirmaram que o ataque foi realizado com uma “barragem de mísseis” e justificaram a ação com os contínuos ataques em várias frentes, incluindo o Irão, o Líbano, o Iraque e territórios palestinianos.

O grupo, alinhado com Teerão, deixou ainda um aviso: as operações vão continuar enquanto não cessar aquilo que descreve como “agressão”.

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