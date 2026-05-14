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Segundo o chefe da administração militar da capital, Tymur Tkachenko, pelo menos uma pessoa morreu e 31 ficaram feridas na sequência do ataque, que atingiu vários distritos da cidade. As autoridades apelaram à população para permanecer em abrigos durante os alertas de ataque aéreo.

Segundo a Euronews, em Darnytsia, um edifício residencial ficou parcialmente destruído, deixando várias pessoas presas sob os escombros. O presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitschko, confirmou que decorrem operações de busca e salvamento no local, tendo já sido resgatadas pelo menos dez pessoas pelos serviços de emergência.

No distrito de Dniprovskyi, a queda de destroços de um drone incendiou o telhado de um edifício residencial de cinco andares. Já em Obolonskyi, fragmentos atingiram um prédio de 12 andares, provocando um incêndio. Outros destroços caíram ainda sobre edifícios não residenciais, incluindo um parque de estacionamento de três pisos e um centro empresarial.

A ofensiva desta quinta-feira ocorre após um ataque massivo lançado na quarta-feira, durante o dia, no qual a Rússia terá utilizado mais de 800 drones, provocando pelo menos seis mortos em várias regiões da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ataques russos têm sido realizados “em ondas”, atingindo deliberadamente zonas próximas das fronteiras da NATO.

De acordo com autoridades ucranianas, regiões do oeste do país também foram atingidas, alargando o impacto da ofensiva a diferentes pontos do território.

Até recentemente, a Rússia realizava sobretudo ataques noturnos com drones e mísseis. No entanto, segundo analistas do Instituto para os Estudos da Guerra, a estratégia terá mudado nos meses de março e abril, passando a incluir ataques diurnos combinados com ofensivas noturnas de grande escala, o que poderá aumentar o risco para a população civil ucraniana.

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