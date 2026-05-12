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De acordo com as autoridades ucranianas, os ataques atingiram várias regiões do país durante a madrugada, incluindo Dnipro, Zhytomyr, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Chernihiv e a capital, Kyiv.

Numa publicação na rede social X, Zelensky afirmou que as forças de defesa aérea conseguiram intercetar vários drones russos, mas reconheceu que diversos alvos civis e estratégicos acabaram por ser atingidos.

Entre os locais afetados estão instalações energéticas, prédios residenciais, uma creche e uma locomotiva civil da rede ferroviária ucraniana.

“As pessoas ficaram feridas como resultado destes ataques. E, infelizmente, há vítimas mortais”, escreveu o presidente ucraniano, sem detalhar o número total de feridos.

Zelensky declarou ainda que a Ucrânia responderá “na mesma medida” às ações militares russas, reforçando que Moscovo deve avançar para um cessar-fogo duradouro.

“A Rússia tem de acabar com esta guerra e é a Rússia que deve dar o passo em direção a um cessar-fogo real e duradouro”, afirmou.

O chefe de Estado apelou também aos aliados ocidentais para manterem e reforçarem as sanções contra Moscovo, considerando essencial que a pressão internacional não diminua.

“É importante que não haja qualquer alívio da pressão e que os parceiros não fiquem à margem, mas continuem a trabalhar em conjunto pela segurança, justiça e uma paz fiável”, acrescentou.

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