Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As autoridades ucranianas indicam que os ataques se espalharam por múltiplos pontos do território, com maior impacto na cidade de Odesa, onde morreram nove pessoas. Em Kiev, capital ucraniana, foram registadas quatro mortes, incluindo uma criança de 12 anos. Na região de Dnipro morreram três pessoas e em Zaporizhzhia foi confirmada mais uma vítima mortal.

Na capital, o alerta de ataque aéreo soou cerca das 2h30 da madrugada de quinta-feira, seguido de explosões e da ativação dos sistemas de defesa antiaérea ucranianos, que tentaram intercetar os projéteis.

De acordo com a força aérea da Ucrânia, citada pelo The Guardian, a Rússia terá lançado quase 700 drones e dezenas de mísseis num dos ataques de maior escala desde o início da guerra.