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A linha de vinha que adorna o separador central de uma das principais avenidas da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, em Torres Vedras, sofreu danos graves na sequência de um ato de vandalismo.

Segundo a freguesia, a plantação apresentava uma extensão queimada na sua faixa central, situação que levou à realização imediata de uma análise técnica foliar para apurar a origem dos estragos.

Na sequência dessa avaliação, foi concluído que a degradação da vinha resultou da aplicação deliberada de um produto químico, configurando um ataque à plantação.

A Junta de Freguesia repudiou "veementemente" esta ação, considerando tratar-se de um atentado contra o espaço público e contra a identidade da região.

O caso já foi encaminhado para as entidades competentes, que irão proceder ao apuramento de responsabilidades.

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