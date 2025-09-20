Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Cada ataque deste tipo não é uma necessidade militar, mas uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar civis e destruir as nossas infraestruturas", disse Zelensky nas redes sociais, instando os aliados de Kiev a fornecerem mais sistemas de defesa aérea e a impor sanções adicionais a Moscovo.

"O inimigo está a atacar com drones e mísseis de ataque. Os povoamentos pacíficos da região estão sob ataque", disse Mykola Kalashnyk, chefe da administração militar regional de Kiev.

O presidente da Câmara de Mykolaiv disse que a Rússia também atingiu a cidade no sul da Ucrânia com drones e mísseis, mas que "não houve vítimas".

