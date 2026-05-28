Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O ataque do inimigo israelita à localidade de Choueifat resultou num balanço final de três mártires, incluindo uma mulher e a sua filha bebé, e uma criança de nacionalidade síria, além de ferir 15 pessoas, entre as quais três crianças e cinco mulheres”, afirmou o ministério em comunicado.

A agência de notícias iraniana Fars reporta que as forças armadas iranianas lançaram mísseis a partir das regiões do sul do país em direção a “alvos específicos” há pouco tempo, escreve a Aljazeera. Neste momento, ainda não é claro qual o destino exato dos mísseis.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.