Entre os mortos está o cameraman Hussam al-Masri, contratado pela Reuters, que morreu no primeiro ataque. Um segundo ataque feriu o fotógrafo Hatem Khaled, também contratado pela agência, de acordo com os mesmos responsáveis.

Testemunhas indicaram que a segunda explosão ocorreu depois de jornalistas, trabalhadores de resgate e outras pessoas terem corrido para o local do primeiro ataque. O feed de vídeo em direto da Reuters, operado por Masri, interrompeu-se no momento da primeira explosão.

Os outros três jornalistas mortos foram identificados como Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama e Moaz Abu Taha. Entre as vítimas também se encontra um trabalhador de resgate.

Desde o início do conflito em Gaza, em 7 de outubro de 2023, mais de 240 jornalistas palestinianos foram mortos por fogo israelita, segundo o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

O Exército de Israel e o Gabinete do Primeiro-Ministro não comentaram imediatamente os ataques.