Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um ataque israelita atingiu uma escola primária de raparigas em Minab, na província de Hormozgan, no sul do Irão, provocando pelo menos 85 mortos. O anterior balanço falava em 51 mortos e 48 feridos.

O incidente surge no contexto dos bombardeamentos de grande escala conduzidos por Israel e pelos Estados Unidos, aumentando a preocupação com o impacto direto sobre civis.

A agência iraniana Mehr noticiou também que pelo menos dois estudantes morreram noutro ataque que atingiu uma escola a leste da capital, Teerão.

De acordo com o correspondente da Al Jazeera em Teerão, Mohammed Vall, há relatos recentes que confirmam que o número de vítimas mortais no ataque à escola de raparigas ultrapassou as quatro dezenas, sublinhando tratar-se de um alvo civil. O jornalista salientou que estes acontecimentos poderão tornar-se particularmente problemáticos face à posição de Washington e de Telavive, que afirmam estar a atingir apenas alvos militares e a visar o regime iraniano, e não a população.

Vall acrescentou que o presidente norte-americano, Donald Trump, tinha prometido apoio ao povo iraniano, mas que o registo de vítimas civis poderá ser usado por Teerão como argumento de violação do direito internacional e de agressão contra a população.

Segundo o Ministério da Saúde e Educação Médica do Irão, milhares de civis foram mortos ou feridos e infraestruturas públicas sofreram danos durante a guerra de 12 dias travada em junho de 2025 entre o Irão, os Estados Unidos e Israel.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.