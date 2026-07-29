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A Universidade de Aveiro foi alvo de um ataque informático que comprometeu algumas contas de e-mail e expôs dados pessoais e institucionais. A instituição garante que não há, para já, indícios de perda de informação e que está a colaborar com a Polícia Judiciária e o Serviço de Informações de Segurança na investigação.

Entretanto, o reitor da Universidade de Aveiro, Artur Silva, confirmou que "alguém teve indevidamente acesso aos sistemas de informação" da instituição.

"Houve um acesso indevido aos nossos sistemas de informação, dados da Universidade foram expostos e algumas contas de e-mail foram violadas. Estamos a acompanhar a situação com a máxima prioridade", afirmou.

Na sequência do ataque, todos os estudantes, docentes e trabalhadores da universidade foram obrigados a alterar a palavra-passe do Utilizador Universal, medida considerada essencial para reforçar a segurança dos sistemas.

Segundo o reitor, a resposta foi imediata. "Foi o procedimento que os nossos serviços de cibersegurança, em articulação com as autoridades competentes, consideraram mais adequado para proteger toda a comunidade académica."

A investigação está agora a ser conduzida pelos serviços de Tecnologias de Informação da universidade, em articulação com a Polícia Judiciária e o Serviço de Informações de Segurança (SIS). Paralelamente, a universidade está a contactar os titulares das contas de e-mail que terão sido comprometidas.

Apesar da intrusão, Artur Silva garante que, até ao momento, não existem indícios de perda de informação. "Estamos a verificar toda a situação, mas, em princípio, não houve perda de dados. Foi um roubo de informação, uma duplicação de dados, e não uma destruição. Continuamos a analisar tudo para perceber o verdadeiro alcance do incidente."

O responsável sublinha ainda que o ataque não provocou interrupções significativas na atividade da universidade, que continua a funcionar normalmente.

O reitor aproveitou para alertar para o aumento da cibercriminalidade, explicando que instituições de ensino superior são alvo constante de tentativas de intrusão.

"Nos últimos tempos há centenas de tentativas de ataque por dia. A Universidade investe continuamente na atualização dos seus sistemas, mas existem plataformas mais antigas, criadas para projetos específicos ou eventos, que podem apresentar vulnerabilidades. É uma realidade que afeta universidades, empresas e muitas outras organizações."

Artur Silva acrescenta que o incidente está a ser tratado como um crime informático e que a prioridade passa agora por identificar a origem do ataque, proteger os sistemas e avaliar se houve utilização indevida da informação acedida.

A Universidade de Aveiro informou entretanto a comunidade académica sobre o sucedido e recomenda que todos os utilizadores mantenham as credenciais atualizadas e estejam atentos a eventuais tentativas de fraude ou phishing que possam resultar da exposição de dados.

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