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O incidente deu-se no Washington Hilton, em Washington DC, onde um homem armado entrou durante o evento, provocando momentos de pânico. O presidente, o vice-presidente JD Vance e a primeira-dama Melania Trump foram retirados do local.

Numa publicação na rede Truth Social, Trump justificou a necessidade de construção de um salão “grande, seguro e protegido” no complexo presidencial, utilizando os argumentos de que a infraestrutura, atualmente em construção, inclui elevados padrões de segurança e está localizada dentro de um dos perímetros mais protegidos do mundo.

O projeto, com o orçamento de 400 milhões de dólares, prevê a demolição de parte da Ala Leste da Casa Branca e tem enfrentado entraves legais. Um juiz federal chegou a suspender as obras no início de abril por falta de aprovação do Congresso, embora uma decisão judicial posterior tenha permitido o seu reinício.

Trump criticou ainda a ação judicial que tentou travar a construção, defendendo que deve ser arquivada, e reiterou que nada deve interferir com o avanço da obra, que diz estar dentro do orçamento e adiantada face ao calendário.

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