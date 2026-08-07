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Um ataque à mão armada numa escola secundária na província tailandesa de Nonthaburi provocou esta sexta-feira a morte de cinco pessoas e ferimentos em mais de 30. O alegado autor é um estudante de 15 anos, que também morreu. A polícia está a investigar as circunstâncias e a motivação do ataque.

O tiroteio aconteceu na Debsirin Nonthaburi School, situada na província de Nonthaburi, a noroeste de Banguecoque. Segundo as autoridades, o suspeito abriu fogo no interior da escola durante o período de aulas, desencadeando momentos de pânico entre alunos e professores. Muitos refugiaram-se nas salas de aula até serem retirados pelas forças de segurança.

O balanço provisório aponta para sete vítimas mortais, entre as quais cinco professores e os avós do suspeito. Mais de 30 pessoas ficaram feridas, nove em estado crítico.

As autoridades identificaram o alegado autor como um estudante de 15 anos da própria escola. De acordo com a polícia, a arma utilizada era do avô.

(Notícia atualizada às 13h53)

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