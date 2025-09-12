Apesar disso, o Hamas não forneceu qualquer foto ou prova de vida de Khalil al-Hayya. O ataque sem precedentes de Israel visou um edifício onde se encontrava a equipa de negociadores do Hamas, em Doha.

A equipa de negociadores do Hamas encontrava-se na capital do Qatar para discutir a mais recente proposta de Washington.

“Adotadas medidas especiais de segurança, Khalil al-Hayya (…) participou no Qatar numa oração fúnebre [pelo] filho mártir, Hammam, e pelos mártires da cobarde tentativa de assassínio em Doha”, declarou o movimento palestiniano, em comunicado, referindo-se às seis vítimas mortais do ataque israelita, cujos funerais decorreram na quinta-feira na capital do Qatar, sem que Al-Hayya fosse visto.